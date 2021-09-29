【恒大3333】傳中央要求國資背景企業接手恒大資產　潤地、萬科、中國金茂有份

▲ 傳中央要求國企接手恒大資產 潤地、萬科、中國金茂都有份

外電引述6個消息人士指，中央擬不太可能直接干預中國恒大 （03333） 的危機，當局計劃爭取國企及具有國家背景的地產發展商參與收購恒大的資產，希望即使恒大無序倒閉，或能避免或緩解可能出現的社會動盪。據指，萬科 （02202） 、潤地 （01109） 及中國金茂 （00817） 均有收到要求。

恒大今早高開7%，最新報2.86元，恒大汽車 （00708） 高開3.4%，最新報2.4元。

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消息人士又指，有數間國企已對恒大在廣州的資產進行盡職調查，有指最為具代表的例子是，廣州城投集團接近收購恒大廣州足球俱樂部體育場及周邊住宅項目。該體育場耗資120億元人民幣。

同時，據指，各個地方政府已被要協助所在省份的國企參與恒大重組及資產出售。而監管機構將首先評估恒大的所有業務及融資情況，再將集團的流動性方面採取行動。

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編輯：袁諾曦