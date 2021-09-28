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能源短缺 布蘭特原油突破80美元 或進一步推高全球通脹

環球政經 23:05 2021/09/28

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由於石油輸出國組織大幅減產，同時經濟復甦推高需求，布蘭特原油創201810月以來的新高。

布蘭特原油今早(28日)曾升穿80美元一桶，晚上10:50分，報每桶78.39美元。

高盛表示，隨著庫存繼續減少，今年油價可上望90美元一桶。美銀更認為，今年冬季因能原需求增加，油價甚至能上升至100美元一桶。

市場普遍認為原油供應商在生產設施上投放不足，使油價有更多上漲空間。

另外，歐洲的天然氣，碳排放許可及其他能源價格也錄得新高，而且升勢沒有減慢跡象。能源成本的上升，或間接使全球通脹雪上加霜。

英加油站排長龍爭入油 運輸大臣：沒有短缺燃料 呼籲市民有需要才入油 【下一頁

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責任編輯：羅睿

歐洲 石油輸出國組織 石油 天然氣 經濟

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