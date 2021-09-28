【恒大危機】傳中央爭取多間國企 接手恒大資產 潤地萬科及另一間內房上榜

外電引述知情人士消息指，中國政府計劃爭取國有企業以及萬科（02202）等具備國營背景的地產開發商參與收購陷入困境的中國恒大（03333）的資產。目前恒大背負3,050億美元債務，正處於倒閉的邊緣，不過，據包括四位來自政府和監管機構的消息人士表示，中央政府不太可能直接干預以解決恒大的危機。恒大周二收報2.67元，上升4.7%。

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該消息人士指，有關部門希望通過這些資產購買，萬一恒大陷入無序倒閉，也許能夠避免或至少緩解可能出現的社會動盪。知情人士又指，數家國有企業已經對恒大在廣州的資產進行了盡職調查，其中一個代表性的例子是，廣州城投集團接近收購恒大廣州足球俱樂部體育場以及周邊住宅項目。消息又指，政府不希望看到幾家公司競購同一資產的情況。

至於甚麼發展商獲邀成為恒大資產的潛在買家。 消息指除了萬科，亦包括同具政府背景的華潤置地(01109)及中國金茂(00817)。

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