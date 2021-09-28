【美股焦點】三大指數齊跌 大型科技股受壓

美股三大指數周二（28日）三大指數齊跌，道瓊斯工業平均指數跌99.98點及0.29%，報34,769.39點，標準普爾500指數跌30.25點及0.68%，報4,412.86點，納斯達克指數跌169.9點及1.13%，報14,800.07點。

聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）表示通脹可能會較預期時間長，刺激美債與美滙上漲。通脹風險上升令大型科技股受壓，Google（GOOGL）跌3.14%、Facebook（FB）跌2.96%、微軟（MSFT）跌2.21%、亞馬遜（AMZN）2.20%、蘋果（AAPL）跌0.87%。

受能源供應短缺影響，能源板塊延續升勢，Halliburton（HAL）漲1.94%、英國石油（BP）漲1.83%、道達爾（TTE）漲1.79%，截止周二晚上10時18分，WTI原油期貨現報每桶75.53美元。倫敦布倫特原油期貨現報每桶78.73美元。

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責任編輯：黃苑筠