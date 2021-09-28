【恒大3333】滙豐環球投資基金：9月初已清倉恒大債券

▲ 【恒大3333】恒大債券急跌 TCW及匯豐銀行減倉退出 但有海外基金撈底

恒大集團 （03333） 流動性緊張，不乏基金經理今年起減少恒大債券的倉位，晨星報告指，TCW及滙豐HSBC基金分別在8月及9月初完全退出恒大債券，但同時有基金基理認為，恒大被國企收購的可能性相當大，債券回收價高於現價水平，例如貝萊德則在8月和9月恒大債券價格暴跌時加碼增持債券。

TCW新興市場固定收益團隊去年起越來越擔心恒大問題，故去年及今年上半年削減恒大倉位。去年底TCW Emerging Markets Income Fund投資組合的恒大佔比已降至0.48%，今年8月完全退出。基金團隊認為，恒大或需要進行全面的債務重組，而且市場無先例進行涉及數百個項目的3040 億美元債券的大規模重組，但待恒大形勢穩定下來，會轉向優質內房企業。

滙豐環球投資基金（Global Investment Funds，GIF） 亞洲高收益債券自今年初以來一直保持對恒大系的敞口遠低於基準權重，並在9月初完全退出恒大。滙豐團隊認為，公司通過處置資產套現時面臨障礙，而其流動性挑戰或會阻礙常規業務運作。團隊預計，恒大將進行多年的債務重組，但或有利於本地投資者而不是國際債權人，從而使其美元債券的複甦價值太低，不值得參與，但仍然對整個中國房地產行業持樂觀態度。

滙豐環球投資基金規模為6.96億美元，據彭博資料，截至7月底，滙豐整體持有約2億美元恒大債務。

不過有基金加碼掃貨，由Sergio Trigo Paz領導的貝萊德新興市場團隊在恒大債券於9月中旬跌到不良債水平後增持了這些債券。該團隊認為，由於恒大被國有企業收購的可能性相當大，這批債券的回收價值或會超過其目前約 30美元的價格。

瑞銀是恒大債券大戶之一，多個基金的恒大持倉約2.83億美元。晨星指出，瑞銀投資團隊選擇降低其主動管理基金的風險敞口，但維持定期債券基金的風險敞口不變，理由是這批債券目前的交易價格或低於其回收價值，認為隨著恒大的建樓活動將會恢復，估計政府會作出一定干預，惟不會提供全面救助，但應該足以讓恒大繼續運營。

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編輯：李哲毅