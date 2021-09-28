【物流挑戰】人工智能整合物流資訊　助中小企格價尋最快路徑

▲ FreightAmigo近日連接了滙豐的業務管理平台 「滙豐智滙」，攻中小企客戶。(左為FreightAmigo 創辦人兼總監謝凱澄、中為滙豐銀行 工商金融中小企業主管王海珍)。(FreightAmigo提供圖片)

在後疫情時期，不少中小企已適應了新時代下的銷售模式，但物流運輸又成另一挑戰。國際貿易與物流過程中，涉及環節眾多，從搜尋國際貨運報價、文件的準備到貨運狀態的追蹤，當中需 要的時間和人力甚多，成本高昂。加上疫情影響全球貨運力，企業面對的困難更大。



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國際供應鏈 PaaS(平台即服務)平台FreightAmigo 應用人工智能、大數據、金融科技等技術，整合物流、資訊流、資金流。近日連接了滙豐的業務管理平台 「滙豐智滙」(HSBC Smart Solution)，透過應用物流科技及數碼化物流程序，讓中小企客戶可一站式實時比較空運、海運、速遞、鐵路運輸、貨車貨運方案及預訂，並安排 貨物保險及報關清關等加快行業的信息流及增強客戶的現金流。



編輯：梁巧恩

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