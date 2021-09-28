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現金泛濫 美科技巨企炒樓成風 亞馬遜手持4400億物業

環球政經 21:00 2021/09/28

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新冠疫情仍然肆虐，為樓價帶來下行風險，即使是機構投資者也對房地產望而卻步。然而，美國的科技巨企，卻在此時大量掃貨，為商用樓宇價格帶來支持。

據《華爾街日報》報道，亞馬遜（Amazon.com）就持有市值超過570億美元（約4,400億港元）的土地和物業，在全美上市企業中位列第二，僅次於沃爾瑪（Walmart）。谷歌（Google) 母企Alphabet 和微軟（Microsoft） 緊隨其後，分別持有497億美元（3,800億港元）和 476億美元（3,700億港元）的不動產。

【美股追蹤】微軟無限期延後 員工重返辦公室上班 【下一頁

這些科技巨企在市場上佔壟斷地位，即使在疫情期間，盈利仍然相當可觀。

由於利率長期處於低位，又缺乏投資機遇，這些巨企索性將手頭上充裕的現金，買入大量的商用物業，以避免日後高昂的租金和繁瑣的租務協議。

【反壟斷】Google遭南韓政府罰款13億港元 被指壟斷市場阻礙競爭對手發展 【下一頁

同場加映 【iM會客室】內房科技發力 恒指玩轉勢？

 

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責任編輯：羅睿

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