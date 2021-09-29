【營商策略】Netflix新劇《魷魚遊戲》熱播　周邊產品受捧熱賣

▲ ​​​​​​​Netflix新劇《魷魚遊戲》近日掀起追看熱潮，而劇中多款相關周邊產品亦受追捧，在網站上瘋狂熱賣。

Netflix新劇《魷魚遊戲》近日掀起追看熱潮，連日登上香港、美國等多個國家及地區點播榜冠軍，而劇中多款相關周邊產品亦受追捧，在網站上瘋狂熱賣。

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《魷魚遊戲》劇中要求參賽者玩6個韓國傳統遊戲，獲勝者可得到巨額獎金，淘汰者則會被殺。而在劇中出現過的造型及遊戲道具，一度成為粉絲搶購目標。在美國ebay網站可見，玩家所穿的綠色體育服售約399港元、工作人員穿著的面罩售295港元。

▲ ebay網站上有售多款《魷魚遊戲》周邊產品。（ebay網站截圖）

品牌使出營銷技倆

除了該劇相關產品變得搶手外，不少企業及品牌亦把握此熱潮，使出營銷技倆。在劇中，其中一個遊戲要求參加者將椪糖上印有的圖案完整剝離就算勝出，日前有韓國廠商看準商機，趁勢推出「三眼怪椪糖DIY組」，亦有品牌或機亦在椪糖上印上其品牌標誌作宣傳，包括香港航空。雖然有網民讚香港航空「抽水」速度快，但亦有人認為劇中遊戲導致很多人死亡，指航空公司從中「抽水」似乎不好意頭。

▲ 香港航空也有在椪糖上印上其品牌標誌作宣傳。（​​​​​​​香港航空Facebook圖片）

▲ 有韓國廠商趁勢推出「三眼怪椪糖DIY組」。（網上圖片）

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責任編輯：蘇穎琪