【新股IPO】創勝6628明日掛牌 暗盤潛水近18%

創勝集團（新上市編號：06628）將於明日掛牌，不過其暗盤表現欠佳，根據輝立交易平台顯示，開市報16元，與招股價持平，惟期後下跌，低見12.8元，暗盤收市報13.16元，跌近17.8%，全日成交136萬股，涉資1,790萬元；以每手500股計，一手帳面蝕1,420元。

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該股公開發售部份錄得60.7倍認購，經重新分配後，相關部份最終發售股份1,613.2萬股，佔整體全球發售40%。一手中籤率15%，抽40手穩獲1手。創勝集團是次計劃發行4,033萬股股份，當中10%在香港公開發售，90%為國際發售；招股價介乎15.8元至16元，每手入場費約8,080元；9月29日掛牌；聯席保薦人為高盛及中金公司。

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創勝集團共引入4名基石投資者，分別是亞洲生命科學投資公司LAV Amber Limited、新加坡淡馬錫、卡塔爾投資局旗下QIA及中國國有企業結構調整基金，合共認購約6,800萬美元等值股份。

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是次集資所得，其中82%將用於管線候選產品的研發、為進行中及計劃中的臨床及臨床前試驗、籌備註冊備案以及其他與商業化四款主打產品有關的步驟或活動撥資；約8%用於為擴充管線及開發技術的業務發展撥資；以及10%為一般營運資金。

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記者：張以正