【東亞23】東亞主席李國寶獲銀行學會頒名銜　父子同場親身領獎

▲ 金管局總裁余偉文向東亞銀行執行主席李國寶頒發《榮譽銀行專業會士》名銜。

由香港銀行學會主辦的《香港銀行家峰會2021》，今年更加星光熠熠，除有金管局及銀行業界領袖輪流分享，連近年少有出席公開場合的本地重量級銀行家、東亞銀行 （00023） 執行主席李國寶，今日都親自到場接受由銀行學會頒發的《榮譽銀行專業會士》（Honorary Certified Banker）名銜。

現場所見，當金管局總裁余偉文向李國寶頒獎時，台下掌聲如雷，獲在場過百名銀行業代表報以近1分鐘的熱烈掌聲。

李國寶兒子、東亞銀行聯席行政總裁李民橋亦都獲頒名銜，二人均有親自到場領獎，父子同場。

其實今次是銀行學會成立60多年來，特別安排頒發首批《榮譽銀行專業會士》名銜，以表揚業界資深領袖在支持本地銀行業發展上的卓越成就。

今次共有15名本地銀行領袖獲頒名銜，包括︰中銀香港 （02388） 副董事長兼總裁孫煜、恒生銀行行政總裁施穎茵、渣打香港區行政總裁禤惠儀、工銀亞洲主席兼執行董事高明等。

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