【電子消費券】HomeSquare推第二輪消費券優惠　指定產品組合31折起發售

▲ （HomeSquare提供）

電子消費券第二期即將發放，各商場相繼推出有關優惠。HomeSquare配合政府發放的第二期電子消費券，推出第二擊消費券「好賞．「家」碼」。

是次優惠將有超過27個組合以優惠價發售，最高可獲減7,000元。各組合的售價均為3,000元。種類包括電器、家俬、廚具、家品等。

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另外，場內還設有3項優惠，包括：

1. 專屬登記獎賞

在消費券登記期間，市民通過新地商場內的QR code，可領取WeChat Pay HK的40元新地商場專屬電子現金券。

2. 消費券加碼賞

由即日起於新地商場以WeChat Pay HK使用電子消費券累積消費，滿300元可獲贈20元指定購物贈券；滿800元可獲贈50元指定購物贈券。

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3. 八達通滋味賞

由9月1日起於新地商場以八達通卡累積消費滿600元，最多3套單據並包括至少1套指定餐飲食肆及餐飲零售商戶單據，即可獲贈30元新地商場電子贈券。

責任編輯：馬意文