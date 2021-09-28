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【恒大3333】恒大不單要還利息　關聯方發行的2.6億美元債周日到期、債權人要求承擔擔保責任

股市 19:43 2021/09/28

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恒大不單要還利息　關聯方發行的2.6億美元債周日到期、債權人要求承擔擔保責任

中國恒大 （03333） 本周三（29日）除了有2024年到期、票息9.5厘的美元債利息支付外，彭博報道，恒大原來有一隻2.6億美元、票息8.5%的美元票據將於10月3日到期，要於10月4日償付，加大恒大債券兌付壓力。

一文看清恒大債券利息到期日，看【下一頁】

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這筆2.6億美元擔保債務的存在之前鮮為獲得市場注意。據指，該票據由Jumbo Fortune Enterprises Limited發行，其為恒大地產的合營公司。

外電引述知情人士指，該債券由恒大和旗下天基控股提供擔保，並且部分持有人已組建臨時委員會，以便一旦發生違約事件時可追索債權。據指，持有人主張恒大及天基對該債券有擔保責任。

金管局據報上周要求銀行24小時內交代恒大風險敝口，看【下一頁】

知情人士又稱，根據募集文件，上述擔保將構成擔保人的直接、無條件、非次級債務，並在任何時候都至少應與擔保方目前或者未來的無條件、非次級債務享有同等權利。

知情人士還表示，根據這期票據的「違約事件」條款約定，除非「未能支付」的情況是由行政、技術性原因引發，且公司在到期日後的五個工作日內進行了償付，否則將構成違約。

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編輯：袁諾曦

傳統經濟股 港股 債券 恒大 中國恒大（03333）

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