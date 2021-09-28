【先買後付】Mastercard 推出新分期付款計劃　進軍「先買後付」市場

近來新興的「先買後付」（Buy now, pay late）支付模式，這種「先使未來錢」的方式，引來不少消費者和金融業的目光。信用卡巨頭Mastercard在周二（28日）就宣佈推出「先買後付」計劃。

服務名為「萬事達卡分期付款」（Mastercard Installments），會在美國、澳大利亞和英國推出，預計將於明年第一季度上線。日趨流行的貸款方式讓買家可以分期付款，通常都是免息的。Mastercard不會直接借給客戶，將透過銀行和金融科技公司植入該計劃並直接提供貸款。

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首席產品官 Craig Vosburg在接受外媒訪問時表示，消費者對這種「先買後付」的支付方式表現出濃厚的興趣，計劃會利用Mastercard網絡和特許經營權的力量擴大其在市場的規模。

該公司稱，「先買後付」使銷售額平均增加了 45%，並將購物車放棄率（abandoned cart）減少了 35%。MasterCard北美區總裁福斯貝格（Craig Vosburg）表示，商家將此類貸款視為推動更多交易的一種方式。與此同時，客戶將這些貸款視為比傳統循環貸款更便宜和更方便的替代方案。

不少銀行和金融科技公司已加入「先買後付」的競爭，如Affirm、亞馬遜、Square 和 美國運通、花旗等。

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責任編輯：黃苑筠