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【新股IPO】譚仔國際2217上市今截飛 傳以低於招股價中位數定價

股樓投資 19:38 2021/09/28

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連鎖食肆「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」的譚仔國際（新上市編號：02217）已於今日（28日）截飛，消息指，譚仔國際計劃以接近招股價半部分定價，其招股範圍介乎3.33元至4.17元；即意味定價將介乎3.33元至3.75元。據了解，譚仔公開發售部份的孖展認購錄得約19億元，相當於超額認購逾12.6倍；另有指其國際配售部分已獲足額認購。

譚仔國際是次計劃發售3.35008億0股股份，其中90%將作國際發售，10%將作香港公開發售；一手1000股，每手入場費4212元。10月7日掛牌；國泰君安為獨家保薦人。

【新股IPO】譚仔國際申請上市 米線的故事【見下頁】

是次集資所得，其中約57.4%將用於擴大香港、中國內地、新加坡、日本及澳洲的餐廳網絡；約9.4%擴充香港的中央廚房及在中國內地、新加坡及澳洲設立新的中央廚房；約10.5%用於翻新餐廳及提升經營設備；約5.1%提升資訊科技基礎設施；約7.8%用於國際品版建設及新市場進入推廣；約9.8%用於一般企業用途及營運資金。

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記者：張以正

譚仔國際（02217） 港股 IPO

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