【樓市現象】港島業主買樓收租　精挑細選屯門卓爾居　租金回報率2.4厘

最近美國聯儲局議息後，宣布將維持息率於0至0.25厘區間，而本港與樓按相關的一個月拆息亦料仍將維持低水平，供樓息口持續低下，有業主就打算買樓收租，賺取相對較高的回報率。中原地產吳倬霆表示，屯門卓爾居1座高層C室成交，實用面積679平方呎，三房套房間隔，叫價1,050萬元，減價55萬元，以995萬元成交，折合實用呎價14,654元。

吳倬霆表示，買家為港島區業主，趁低息環境買樓投資，為資產增值，鍾情屯門區坐擁多元化基建及發展潛力，預期區內物業租售價格會水漲船高，遂看準時機，趁早入市。參考同類單位市值月租約2萬元計，預計上址租金回報約2.4厘。

吳倬霆指，原業主於2018年9月以800萬元買入單位，持貨3年轉手，帳面獲利195萬元或24%。他亦稱，本港樓價高位靠穩，房地產市場相比股票或其它投資工具表現相對穩定，具抗跌力及投資升值潛力，故受到投資者青睞。

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