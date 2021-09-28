  • 30°C
香港時間 : 2021928日 (二) 19:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【樓市現象】港島業主買樓收租　精挑細選屯門卓爾居　租金回報率2.4厘

股樓投資 19:05 2021/09/28

分享：

最近美國聯儲局議息後，宣布將維持息率於0至0.25厘區間，而本港與樓按相關的一個月拆息亦料仍將維持低水平，供樓息口持續低下，有業主就打算買樓收租，賺取相對較高的回報率。中原地產吳倬霆表示，屯門卓爾居1座高層C室成交，實用面積679平方呎，三房套房間隔，叫價1,050萬元，減價55萬元，以995萬元成交，折合實用呎價14,654元。

吳倬霆表示，買家為港島區業主，趁低息環境買樓投資，為資產增值，鍾情屯門區坐擁多元化基建及發展潛力，預期區內物業租售價格會水漲船高，遂看準時機，趁早入市。參考同類單位市值月租約2萬元計，預計上址租金回報約2.4厘。

吳倬霆指，原業主於2018年9月以800萬元買入單位，持貨3年轉手，帳面獲利195萬元或24%。他亦稱，本港樓價高位靠穩，房地產市場相比股票或其它投資工具表現相對穩定，具抗跌力及投資升值潛力，故受到投資者青睞。

延伸閱讀︰【多圖】倫敦Navigator Wharf 45萬英鎊可入場　位處泰晤士河畔　配套成熟兼方便【下一頁

    點擊圖片放大
    +9
    +8

同場加映︰【青姐話】好友以為有得執 點知又係得個桔

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝昕蕎

相關文章

８月官方樓價指數跌0.15%　連升七個月升勢終止
今日
８月官方樓價指數跌0.15%　連升七個月升勢終止
【二手樓價】老牌屋苑美孚新邨錄蝕讓　業主3年輸廿萬
今日
【二手樓價】老牌屋苑美孚新邨錄蝕讓　業主3年輸廿萬
【二手樓價】業主移民賣屯門樓　三年僅賺6萬
今日
【二手樓價】業主移民賣屯門樓　三年僅賺6萬

你可能感興趣

８月官方樓價指數跌0.15%　連升七個月升勢終止
今日 11:00
８月官方樓價指數跌0.15%　連升七個月升勢終止
【二手樓價】老牌屋苑美孚新邨錄蝕讓　業主3年輸廿萬
今日 14:58
【二手樓價】老牌屋苑美孚新邨錄蝕讓　業主3年輸廿萬
【二手樓價】業主移民賣屯門樓　三年僅賺6萬
今日 17:42
【二手樓價】業主移民賣屯門樓　三年僅賺6萬
屯門 私人屋苑 二手市場 卓爾居

上一篇文章

【加密貨幣】摩根大通CEO：不關心比特幣　借錢買比特幣的人是笨蛋

下一篇文章

【職場熱話】下班時間不能早過上司 打工仔準時收工被刁難 網民：公司文化有問題
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【周末好去處】炮台山「東岸公園主題區」今開放　無欄杆防波堤末端可飽覽維港景色
【周末好去處】炮台山「東岸公園主題區」今開放　無欄杆防波堤末端可飽覽維港景色
火炭「星凱．堤岸」示範單位快面世　定價參考兩大因素
火炭「星凱．堤岸」示範單位快面世　定價參考兩大因素
【新股IPO】譚仔國際2217招股第二日孖展認購約16億元 相當於超額認購10.5倍
【新股IPO】譚仔國際2217招股第二日孖展認購約16億元 相當於超額認購10.5倍
40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活
40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活
【恒大危機】諾獎得主克魯明指 恒大危機非雷曼翻版 性質近似日本泡沫爆破前夕
【恒大危機】諾獎得主克魯明指 恒大危機非雷曼翻版 性質近似日本泡沫爆破前夕
【青姐話】好友以為有得執 點知又係得個桔
【青姐話】好友以為有得執 點知又係得個桔