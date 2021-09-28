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【限電風波】麥格理看好6股 將受惠內地大規模限電

股樓投資 19:55 2021/09/28

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內地多個地區實施限電，導致電力供應緊張。大行麥格理估計，多個和潔淨能源有關的領域，包括上游物料、電池物料和新能源供應商，將受惠這個近年內地最大規模的限電現象。

麥格理估計，內地當局容許地方政府更多使用潔淨能源，例如風電、水電及光伏發電等，將利好上述能源的供應商。其次，內地正加快減碳排放的進度，亦推動對電池物科的需求。最後，地方政府正加快安裝再生能源設施，實現跨省銷售，亦有利上游物料的銷情。

麥格理推介限電受惠股一覽：

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【第4季部署】第4季 值得加注的10大收息股   詳情請看【下一頁

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此外，歐盟碳邊界調整機制鼓勵低碳產品，部分在生產過程中積極使用再生能源的製造商，其產品有望取得較佳的議價能力。

【遊戲規則】一文看盡 14隻本港地產股 中港住宅資產佔比一覽   詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

龍源電力（00916） 港股

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