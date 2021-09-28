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美國提高新加坡旅遊警戒級別 建議未打針民眾勿前往

環球社會熱點 18:58 2021/09/28

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美國因應全球新冠肺炎疫情不同，向民眾發出各地旅遊警戒級別。美國疾病控制及預防中心周一（28日）將新加坡及香港旅遊警戒級別提升一級，新加坡由第2級提升至第3級，指當地新冠肺炎疫情處於高感染風險，建議未接種新冠疫苗人士避免前往。

紐約炒無打針醫護 有醫院推遲非緊急手術 【下一頁】

美國疾病控制及預防中心（CDC）周一公布，分別將新加坡及香港旅遊警戒級別提升一級。CDC指新加坡過去一周新冠確診數字大幅飆升，當地政府於周一（27日）起實施嚴格防疫限制，以遏止新冠病毒傳播。

CDC將新加坡旅遊警戒級別提升至第3級，指當地正處於高感染風險，所有旅客可能面臨感染及傳播變種新冠病毒風險，呼籲未接種新冠疫苗民眾避免前往當地旅遊。美國國務院亦修訂對新加坡旅遊建議至第3級，建議公民「重新考慮是否前往當地旅遊」。

輝瑞研發口服抗新冠藥物 展開中後期臨床測試 【下一頁】

同時，CDC亦將香港旅遊健康建議由第1級提升至第2級，指當地新冠肺炎疫情由低風險變為中度警戒級別，未接種疫苗的旅客感染新冠病毒風險增加。CDC呼籲，出發前往第2及第3級別國家或城市前，應確保已接種新冠疫苗，如非必要應避免前往香港旅行。

責任編輯：郭麗明

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