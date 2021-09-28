【港鐵資助房屋？】金澤培：視乎港府政策考慮發展資助房屋　參投中環地王只顧「地底工程」

▲ 港鐵行政總裁金澤培：視乎港府政策考慮發展資助房屋 參投中環地王只顧「地底工程」（資料圖片）

港鐵公司 （00066） 行政總裁金澤培接受外電訪問時提及，港鐵對參與資助房屋項目持開放態度，主張視乎香港政府政策。金澤培重申，只要港鐵能取得額外價值用於支持鐵路營運和投資，都會保持彈性。

據早前資料，港鐵公司在大嶼山小蠔灣車廠上蓋可以興建兩萬個住宅單位，一半為公營房屋單位，第一期將於2024年招標。

外電早前引述消息指，中方在閉門會面中要求香港發展商，協助解決香港房屋問題，雖然地產建設商會稱不知情，但消息引發地產股股價明顯回吐，外界也留意私人發展商會否更多參與資助房屋。

金澤培多次重申，公司不是地產發展商，參與鐵路上蓋發展是為「投資效率不是很好的鐵路業務，提供額外資源」。

港鐵小蠔灣車廠2030年首批約6000單位入伙，可見【下一頁】

港鐵今年6月聯同九龍倉置業 （01997） 、華懋集團組成的財團，參與中環新海濱商業地王，金澤培再稱，公司不是地產發展商，參與項目是因為希望「減少出現以往遇上的問題」，沒有其他留意其他商業土地競投。

金澤培解釋，以往港鐵公司曾遇上兩個工程項目在同一幅土地動工，進度互相影響，港鐵認為中環海濱地王可興建隧道連接機場快綫、東涌綫香港站，強調港鐵在項目只關注「地底」連接性。

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編輯：麥德銘