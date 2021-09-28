【異動股】澄清無意無需要求助 融創中國股價急升15%

近期市傳融創中國 （01918） 紹興公司向政府求助，集團發表澄清，指上周紹興市政府領導到公司督查，認真聽取項目的建設情況、安全措施等，但公司並沒有需求及意願向政府提交任何求助。

公司補充，現時集團全國項目建設正常，銷售良好，今年首8個月合同銷售4,151億元人民幣，按年增33%，整體營運健康。

公司股價受惠消息帶動，一度升至15.58元，收市報14.88元，較上日收市升14.8%。

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