  • 30°C
香港時間 : 2021928日 (二) 19:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【異動股】澄清無意無需要求助 融創中國股價急升15%

股樓投資 18:45 2021/09/28

分享：

近期市傳融創中國 （01918） 紹興公司向政府求助，集團發表澄清，指上周紹興市政府領導到公司督查，認真聽取項目的建設情況、安全措施等，但公司並沒有需求及意願向政府提交任何求助。

公司補充，現時集團全國項目建設正常，銷售良好，今年首8個月合同銷售4,151億元人民幣，按年增33%，整體營運健康。

公司股價受惠消息帶動，一度升至15.58元，收市報14.88元，較上日收市升14.8%。

 

同場加映    【iM會客室】內房科技發力 恒指玩轉勢？

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

撰文 : 謝克迪, CFA

中國 人民幣 經濟 異動股 銷售 融創中國（01918）

上一篇文章

【職場熱話】「八卦」同事犯眾憎 2位新同事受不了一同辭職 網民：可能她有無可取代的能力

下一篇文章

【大行點睇】交銀國際看好小米海外及國內雙綫發展　重申33元目標價不變
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】譚仔國際2217招股第二日孖展認購約16億元 相當於超額認購10.5倍
【新股IPO】譚仔國際2217招股第二日孖展認購約16億元 相當於超額認購10.5倍
【周末好去處】炮台山「東岸公園主題區」今開放　無欄杆防波堤末端可飽覽維港景色
【周末好去處】炮台山「東岸公園主題區」今開放　無欄杆防波堤末端可飽覽維港景色
火炭「星凱．堤岸」示範單位快面世　定價參考兩大因素
火炭「星凱．堤岸」示範單位快面世　定價參考兩大因素
40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活
40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活
【青姐話】好友以為有得執 點知又係得個桔
【青姐話】好友以為有得執 點知又係得個桔
【恒大危機】諾獎得主克魯明指 恒大危機非雷曼翻版 性質近似日本泡沫爆破前夕
【恒大危機】諾獎得主克魯明指 恒大危機非雷曼翻版 性質近似日本泡沫爆破前夕