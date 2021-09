英國躁漢揮刀怒斥打尖司機 燃料短缺油站排長龍

英國近期由於供應鏈混亂出現燃料荒,大量民眾開車到油站排隊搶購燃料。倫敦有名男子在油站排隊數小時等候入油,因不滿另一名司機「打尖」,竟揮刀衝上前與該名男子理論。揮刀男子事後隨即逃離現場,警方其後到場調查。

英國汽油短缺持續 帶動電動車銷情 【下一頁】

英國軍方隨時待命運送燃料 應對能源荒 【下一頁】

事發於當地周一(27日)下午,而涉事加油站位於倫敦東南部地區,當時有大量民眾開車湧到油站入油。

涉案男子聲稱他由早上8點起一直排隊等候入油,但由於燃料短缺,下一批燃料要到下午才能運到油站,要求他下午1點再返回油站。

社交媒體流傳片段顯示,這名男子右手執刀走到「打尖」司機的車旁,一邊揮舞著手中的刀與對方理論,看起來情緒激動。

英媒引述目擊者指,男子在車窗外對著「打尖」司機大聲叫駡,揚言要向對方動刀。

這名男子更斥責對方:

所有人都排足幾個鐘隊,點解你唔排隊?

(Everybody else has been queueing up for hours. Why don’t you queue up?)