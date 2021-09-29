英國躁漢揮刀怒斥打尖司機 燃料短缺油站排長龍

英國近期由於供應鏈混亂出現燃料荒，大量民眾開車到油站排隊搶購燃料。倫敦有名男子在油站排隊數小時等候入油，因不滿另一名司機「打尖」，竟揮刀衝上前與該名男子理論。揮刀男子事後隨即逃離現場，警方其後到場調查。

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事發於當地周一（27日）下午，而涉事加油站位於倫敦東南部地區，當時有大量民眾開車湧到油站入油。

涉案男子聲稱他由早上8點起一直排隊等候入油，但由於燃料短缺，下一批燃料要到下午才能運到油站，要求他下午1點再返回油站。

社交媒體流傳片段顯示，這名男子右手執刀走到「打尖」司機的車旁，一邊揮舞著手中的刀與對方理論，看起來情緒激動。

英媒引述目擊者指，男子在車窗外對著「打尖」司機大聲叫駡，揚言要向對方動刀。

這名男子更斥責對方：

所有人都排足幾個鐘隊，點解你唔排隊？ （Everybody else has been queueing up for hours. Why don’t you queue up?）

「打尖」司機駛向前試圖趕走持刀男子，持刀男子不甘示弱，行返車門位置大力踢對方的車。

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據悉，目擊者其後勸持刀男子不要為了入油而行兇傷人，試圖令男子冷靜下來，這名持刀男子也迅速逃離現場。

而英國警方證實於周一下午，接獲民眾報案稱當地一個油站外有兩名司機發生衝突。警方稱接報到場後沒有發現疑犯，也沒有任何人傷亡，但會查閲網上片段並繼續調查此案。

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責任編輯：鄭錦玲