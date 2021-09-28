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【大行點睇】交銀國際看好小米海外及國內雙綫發展　重申33元目標價不變

股樓投資 18:43 2021/09/28

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交銀國際發佈研報稱，小米(01810)聚焦潮流年輕用户及女性市場召開新品發佈會，發佈手機新系列 Civi、無線降噪耳機3Pro、小米Watch Color2、米家跑步機等新產品。 

信通院上週公佈，8月國內手機出貨量同比降10%，該行預計9月多個品牌新款發佈將帶動恢復同比正增長，同時看好第四季電商旺季手機銷售。 

該行維持小米集團33元目標價及「買入」評級，持續看好海外擴張及國內線下拓展，及MIUI MAU增長帶來互聯網服務提升空間。但短期風險包括多地限電或影響部分產業鏈公司出貨，行業競爭加劇等。

 

同場加映﹕【青姐話】好友以為有得執 點知又係得個桔

 

 

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撰文 : 周兆邦

小米集團－W（01810） 港股

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