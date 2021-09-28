▲ 【大行報告】大摩：限電增企業盈利不確定性、降恒指目標價 料拖低第四季經濟增長1個百分點（附最新目標價）

內地限電省份增至20個，包括多個製造業重省如廣東、浙江及江蘇。摩根士丹利表示，短線對中資股持審慎態度，同時MSCI中國指數今年企業盈利增長跌至「最悲觀情景預測」的可能性增加。大摩調低恒指、國指、MSCI中國指數及滬深300指數明年6月底目標價。

各大指數三大情景最新目標價

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大摩指，限電影響已開始擴至居民用電情況，內地出現大規模限電，主要與各省早前力爭達至年底減低能源使用量目標有關，同時內地限制煤礦產能，加上進口煤數量減少，導致電力供應出現短缺，連帶水電發電量也下降，在製造業及出口強勁下，電力自然供不求應。

中外券商指限電利煤價及綠色能源【下一頁】

現時大摩對MSCI中國指數基本情景預測是企業盈利增長16%，但假若目前大規模限制情況持續至年底，盈利增長或跌至最悲觀的11%，對中國第四季經濟增長料拖低約1個百分點，密切關注限電對上游至下游、私人消費及服務業的連鎖效應。

「限電料首先影響原材料行業，繼續對汽車、消費品、房地產及基建等下游行業構成衝擊。」

大摩稱，盈利預測下調已如該行預期般恢復，相信在監管重置、宏觀經濟放緩、限電引發生產押後下，企業盈利及利潤率下調將陸續有來。

油價升越80美元，詳見【下一頁】

除盈利前景不明朗因素增加，國慶假期延長，監管新規重置令盈利壓力增加，政府放寬政策力度及時間存在不確定性，投資者特別是外資對於房地產企業違約及連鎖效應等因素，也是令該行對整體中國前景持審慎態度的原因。

上游及公用股對於限電有較大影響，舉例稱，鋁材價格受惠於供應緊張及原材料價格上升，但火電企業則面臨毛利率受壓。大部分下游企業短線影響有限，但長線情況仍受關注。若限電持續至明年，擁有較市場規模、經營效率較高及有較多離岸產能的企業，會相對受惠。

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