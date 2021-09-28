【鞍鋼 347】 鞍鋼發盈喜 首9個月多賺4.7倍

鞍鋼（00347）收市後發盈喜，預期截至9月底止9個月淨利潤約75億元（人民幣，下同），按年升4.7倍，基本每股收益約0.797元。單計第三季，即7月1日至9月30日期間，淨利潤為23.2億元，按年增長1.8倍，每股收益約0.246元。

公司指，淨利潤錄得大幅上升主要因公司抓住鋼鐵行業景氣度不斷提升的市場機遇，強化產銷協同、優化品種結構調整、注重質量提升、精益成本管控，生產經營持續向好。

與此同時，公司公布昨日（27日）與國家石油天然氣管網集團簽訂戰略合作協議，雙方將利用各自的技術和資源優勢，在供需服務、技術合作、信息共享等方面開展深入合作。

同場加映﹕【iM會客室】內房科技發力 恒指玩轉勢？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧