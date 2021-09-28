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【室內設計】夫婦花145萬裝修逾千呎獨立屋　用一招加強全屋防漏效果　獲網民激讚設計似足豪宅

理財智慧 19:36 2021/09/28

分享：

相信不少人會悉心設計自己的住所，地方細細要考慮如何增強空間感之餘，又可提高儲物量；如果是樓高三層的住宅，又會怎樣設計？從事金融業的Kelly以逾1500萬元購入元朗錦綉花園樓高三層的單位，並花超過140萬元裝修單位，屋內每個角落都有不同風格的設計，例如客廳以雲石配搭白色家具；衣帽間及書房則為木紋磚配實木家具。住宅經裝修後，被網民盛讚設計猶如豪宅，甚有氣派。

客廳及廚房：

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單位共4人（丈夫、女兒及工人）居住，位於元朗錦綉花園，實用面積達1,245平方呎，樓高三層，原則為4房3廁，裝修後則變為2房2廁。由於Kelly喜愛雲石，所以位於地下的客飯廳以雲石作為主題，並以白色櫃作為配搭，例如電視背後的特色牆為天然雲石，「因為是天然的石材，而且每塊都有獨特的紋理，讓人感覺更為雅典」，她又以黑色家具，如椅子、黑框玻璃鋼門作為點綴。Kelly亦叫裝修師傅在實木的文化牆中造了一道隱形門，可通往廚房，「這是我最喜歡的設計之一（實木裝飾牆面），因廚房門隱藏在實木牆中，客廳的牆面延紳至門口，視覺上統一性完整性。」

Kelly會按家中三人及自己的需求，設計房間的實際用途。以二樓為例，其保留原有的一間套間、另外兩間客房則被打通，變為書房、衣帽間兼娛樂室，以木紋磚配上實木家具。Kelly表示，身為IT工程師的丈夫需要一張較大的電腦枱，因此在書房中擺放了長達1.8米的工作室。

至於衣帽間則是按Kelly的喜好而設計，「我有太多衣服，為了可欣賞每一件，自然想好好整理和保存，所以便設置多些衣櫃，按季節分類掛好。」打通兩暗房，當然不只有這些用途，這個空間不單可作為書房及衣帽間外，更可作為娛樂室，「可以打麻雀之餘，也可容納多位小朋友砌積木、玩遊戲等。」

花園

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三樓為主人房及化妝間，在主人房中，同樣以木紋磚等木元素配上白色家具，其白色櫃上則擺放了不少相片。至於化妝間也可作為工作室，「3樓化妝間設有電腦，過去兩年在家辦公，我在這一層辦公，而丈夫則在二1=樓辦公。」

Kelly把裝修好的住宅分享至社交群組，獲網民讚賞設計似足豪宅，而她則謙虛指居住環罄猶如村屋，「有氣派，沒有多餘擺設」、「村屋都有豪宅的氣派」、「村屋都可以整到咁靚」。

書房、睡房及露台

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用一招加強全屋防漏效果

在港置業，有人希望可尋找世外桃園，有時揀獨立屋最皆遇上西斜單位，又或是遇上漏水問題。Kelly認為，一般相連的單位愈多，未來漏水的情況便會愈普遍，而她所選購的則為大單邊別墅，只與兩間屋相連，因此漏水機會較低。而裝修師傅把外牆剷底，並用水泥重新粉刷，再噴日本外牆油，手掃三次加固，加強全屋防漏的效果。此外，為預防蚊蟲，Kelly便將所有下水道口用細鋼綱封口，「不常用的直接用圓型坑渠蓋封了，以及全屋放了曱甴屋。」


 

裝修價單：

  • 清拆費用：7.5萬元
  • 全屋泥水：57萬元
  • 全屋油漆：15.7萬元
  • 全屋水電：14.5萬元
  • 全屋木工：10.6萬元
  • 全屋防雨玻璃棚：28.8萬元
  • 三層外牆剷底油日本外牆油三次、三樓天花燈槽：11萬元
  • 全屋傢俬30萬元
  • 其他建材＋電器：70萬元

合共：245萬元

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