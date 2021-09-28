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【加密貨幣】摩根大通CEO：不關心比特幣　借錢買比特幣的人是笨蛋

股樓投資 19:09 2021/09/28

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摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）最近在接受外媒訪問時重申他對加密貨幣的反對立場。

戴蒙稱：「我認為如果你借錢購買比特幣，你就是個笨蛋」，戴蒙認為人們在數字資產上浪費了太多時間和精力，又稱他沒有投資比特幣，並不關心比特幣。

【加密貨幣】印尼貿易部長：將會加強監管 但不會禁止所有加密貨幣交易　【下一頁

比特幣在今年已上漲約50%，並在4月創下近6.5萬美元的歷史新高。不過戴蒙就表示他對比特幣缺乏興趣與其價格是否上漲無關。他指就算比特幣在未來五年升10倍，「但我不在乎這些。」他還預計加密貨幣將受到監管。

截至周二（28日）下午7時03分，比特幣報41,768.91美元，日內跌4.58%。

同場加映：【iM會客室】內房科技發力 恒指玩轉勢？

 

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

比特幣 經濟 戴蒙

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