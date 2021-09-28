【加密貨幣】摩根大通CEO：不關心比特幣　借錢買比特幣的人是笨蛋

摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）最近在接受外媒訪問時重申他對加密貨幣的反對立場。

戴蒙稱：「我認為如果你借錢購買比特幣，你就是個笨蛋」，戴蒙認為人們在數字資產上浪費了太多時間和精力，又稱他沒有投資比特幣，並不關心比特幣。

【加密貨幣】印尼貿易部長：將會加強監管 但不會禁止所有加密貨幣交易 【下一頁】

比特幣在今年已上漲約50%，並在4月創下近6.5萬美元的歷史新高。不過戴蒙就表示他對比特幣缺乏興趣與其價格是否上漲無關。他指就算比特幣在未來五年升10倍，「但我不在乎這些。」他還預計加密貨幣將受到監管。

截至周二（28日）下午7時03分，比特幣報41,768.91美元，日內跌4.58%。

同場加映：【iM會客室】內房科技發力 恒指玩轉勢？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠