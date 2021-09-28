【職場調查】疫後職場衣著趨勢轉 逾8成被訪者冀休閒打扮普及

在時代不斷變遷下，港人在職場上的衣著品味也有所不同。運動服品牌lululemon 於今年8月訪問超過1,000名香港市民，探討消費者在過去18個月職場衣着偏好的轉變，86%受訪者希望休閒打扮會在職場普及，84%表示衣服的舒適度有助提升工作表現。

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調查結果顯示，休閒打扮會在職場普及，而且他們會追求百搭易襯服裝。當中超過八成受訪者希望在職場上能穿著得更舒適、休閒，並表示衣服的舒適度有助提升工作表現，在日後他們會買更多百搭易襯服裝，以切合各種活動需求。

現時，港人在購買衣服時，外觀經已不是唯一的追求。在調查中，幾乎全部受訪者（96%）認同舒適度最為重要，其次為易洗度（93%）。而八成的受訪者認為，休閒打扮有助同事之間建立更真摯的關係，可見港人接納在職場中穿著休閒的衣服。

最後調查發現，若公司容許員工穿著休閒服飾會更能得到打工仔的認同。八成的受訪者對公司接受休閒服飾表示讚賞，而九成的受訪者則希望僱主重視員工的工作表現多於其衣著打扮。

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lululemon 首席產品官 Sun Choe 表示：「調查結果令我們確信，服飾必須令人感到舒適自在。此調查證實了一個結論，就是職場衣着應該並可以是舒適、百搭，並具功能性。」。

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責任編輯：關海儀