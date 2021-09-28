【潛力股精選】孫運喜：中遠海運港口（01199）

波動市下尋寶，中遠海運港口（01199）可以是考慮之一。《iMoney》主編孫運喜今日推介中遠海運港口，想知原因及買賣策略，立即點擊收看／收聽。

重溫《ET講股通》足本版【按此】

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00︰00 - 市況速覽 新經濟股內房股強勢

02︰55 - 期結過後 恒指再升動力成疑

05︰37 - 通脹憂慮升溫 儲局或隨時出招

09︰54 - 10年債息越1.5厘 科技股受壓

11︰58 - 觀眾問股：小米 （01810） 應否繼續持有？

15：48 - 觀眾問股：港華燃氣 （01083） 要走貨嗎？

21：20 - 觀眾問股：建行 （00939） 甚麼價位可買？

24：07 - 觀眾問股：同程藝龍 （00780） 現杯柄型態？

27：17 - 觀眾問股：騰訊 （0070） 現價值博否？

29：19 - 展望後市 主要阻力24800點

30：55 - 中遠海運港口 （01199） 頭肩底突破

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*逢星期一晚上8時【ET財智Talk】*- 聯儲局或提前加息 美股仍有力再上？星展王良享教路第4季資產配置