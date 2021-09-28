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【潛力股精選】孫運喜：中遠海運港口（01199）

股市 18:30 2021/09/28

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波動市下尋寶，中遠海運港口（01199）可以是考慮之一。《iMoney》主編孫運喜今日推介中遠海運港口，想知原因及買賣策略，立即點擊收看／收聽。

重溫《ET講股通》足本版按此】

Time code

00︰00 - 市況速覽　新經濟股內房股強勢
02︰55 - 期結過後　恒指再升動力成疑
05︰37 - 通脹憂慮升溫　儲局或隨時出招
09︰54 - 10年債息越1.5厘　科技股受壓
11︰58 - 觀眾問股：小米 （01810） 應否繼續持有？
15：48 - 觀眾問股：港華燃氣 （01083） 要走貨嗎？
21：20 - 觀眾問股：建行 （00939） 甚麼價位可買？
24：07 - 觀眾問股：同程藝龍 （00780） 現杯柄型態？
27：17 - 觀眾問股：騰訊 （0070） 現價值博否？
29：19 - 展望後市　主要阻力24800點
30：55 - 中遠海運港口 （01199） 頭肩底突破

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

立即登入收看／收聽：https：//inews.hket.com/article/3069039/ 

*逢星期一晚上8時【ET財智Talk】*- 聯儲局或提前加息 美股仍有力再上？星展王良享教路第4季資產配置  

 

 

欄名 : 潛力股精選

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