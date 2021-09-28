【大行點睇】里昂料內房未來18個月進入下行周期　指呢隻股在非國企中最安全

里昂發表報告表示，料內地房地產市場將於未來12至18個月進入下行週期，指大多數參與者均擔心中國恒大(03333) 流動性問題的溢出效應，從而令房地產活動放緩。該行料內房行業將不可避免地面臨銷售額下降。而該行進行壓力測試的分析中，相信其所涵蓋的非國有企業開發商均將能夠解決短期現金流困難。



該行指，如果整體市場仍然低迷，認為內地推寬鬆政策是可以的，此可能會催化行業市盈率的估值，該行業預測今年市盈率目前處於3.5倍的歷史低位。從風險回報的角度來看，該行更喜歡華潤置地(01109)和中國海外(00688)等國企，料龍湖集團(00960)在所有非國企內房股中最具安全性。

該行普遍下調內房股目標價，特別是富力地產(02777) ，評級由「買入」至「跑輸大市」，將目標價由15.4元大降逾60%至5元。

大行對龍湖評級及目標價：

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