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【多圖】倫敦Navigator Wharf 45萬英鎊可入場　位處泰晤士河畔　配套成熟兼方便

股樓投資 18:21 2021/09/28

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英國倫敦Woolwich區樓價升勢可觀，由2016至2021年，該區樓價升幅達58%，成為投資者著眼的物業地區。Woolwich位於倫敦第4區，位於泰晤士河邊的城市。近年倫敦市政府及行政中心推動Woolwich活化計劃，為這個地區帶來各種優勢，如完善配套及更多工作機遇等。

位於Woolwich的Royal Arsenal Riverside是英國龍頭發展商Berkeley Group開發的大型綜合住宅項目。項目最新一期Navigator Wharf，共提供134個住宅單位，戶型由一房至三房間隔不等，所有單位均設有露台，景觀開揚。一房單位實用面積由549平方呎起，售價45萬英鎊起；兩房單位實用面積由832平方呎起，售價72餘萬英鎊起；三房單位實用面積由1,102平方呎起，售價95萬英鎊起。

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據資料顯示，項目附近擁完善校網，區內配套亦完善，住客享15分鐘步行生活圈，區內有醫療中心、多間餐廳、超市等配套。交通方面，項目與National Rail及DLR車站相距300米，可乘搭DLR鐵路直達傳統金融中心，項目附近更有水上巴士，前往倫敦不同地區。此外，項目最大特色是設有水畔會所，當中包括健身房、Spa、桑拿、游泳池、私人電影院等設備，而沿更設長達一公里長的河畔長廊。

Royal Arsenal Riverside最新一期Navigator Wharf於本港由中原地產代理發售。

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撰文 : 謝昕蕎

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