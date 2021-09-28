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【醫美股】內地禁美容貸廣告 醫美股雪上加霜唔好撈？

股樓投資 18:21 2021/09/28

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內地廣播電視總局指，部分「美容貸」用低息、無息吸引青年，導致他們超前消費、超高消費，涉嫌虛假宣傳、欺騙及誤導消費者，帶來不良影響，因此即日起所有廣播電視及網絡視聽平台一律禁播美容貸及相關廣告。

有關消息引起對醫美行業監管的憂慮，其中四環 （00460） 今日跌18%至1.46元，見一個月低位，完美醫療 （01830） 及醫思健康 （02138） 分別跌1.2%及5.7%。

雖然部分醫美股包括四環醫藥及完美醫療回購股份，但考慮年初升幅龐大，加上政策監管風險，未宜低吸。

同場加映    【iM會客室】內房科技發力 恒指玩轉勢？

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

醫美 經濟 廣告 回購 美容 醫思健康（02138） 完美醫療（01830）
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