【玖龍紙業 2689】 玖龍紙業全年多賺7成 大行睇好跑贏大市

玖龍紙業（02689）昨日（28日）收市後公布，截至今年6月底止全年業績，營業額615.7億元（人民幣，下同），按年升19.9%；純利71億元，按年升70.4%。派末期息33分，對上財年同期派22分。

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績後大行均指，玖紙業績符預期，其中瑞信更認為公司業績略勝預期，予其「跑贏大市」評級，目標價維持16.8港元。該行微調對公司盈利預測，將2022財年的盈利預期略微上調3%，以反映更高的銷量和利潤率假設。該行指，通過確保原材料供應，預計公司將成為生產成本上升的主要受益者，不過提到電力限制或將影響其短期生產力，但供應需求將在第4季的旺季改善。

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記者：郭秀慧