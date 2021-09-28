加密貨幣彈完散 Bitcoin跌破4.2萬美元

上周中國政府的禁令一出，加密貨幣市場隨即急跌，周一（27日）雖曾反彈，但在投資者獲利回吐下，比特幣（Bitcoin）今日再度跌破42,000美元，以太幣則跌至2,917.92美元。

最新的禁令意味著國內加密貨幣市場面臨更嚴厲的打擊。然而，使部份投資者扔持較樂觀的預期。Oanda Corp. 高級市場分析師Jeffrey Halley 表示，加密貨幣現價很可能己消化國內政府規管的負面消息。

加密貨幣相關股票火幣科技(1611.HK)及美圖公司(1357.HK)今日收市價比上星期五分別下挫約20% 及5%。火幣代幣 (HT) 於上週日錄得單日跌幅超過10%，其後走勢持平。

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責任編輯：羅睿