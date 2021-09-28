  • 30°C
香港時間 : 2021928日 (二) 19:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

加密貨幣彈完散 Bitcoin跌破4.2萬美元

環球政經 18:15 2021/09/28

分享：

上周中國政府的禁令一出，加密貨幣市場隨即急跌，周一（27日）雖曾反彈，但在投資者獲利回吐下，比特幣（Bitcoin）今日再度跌破42,000美元，以太幣則跌至2,917.92美元。

最新的禁令意味著國內加密貨幣市場面臨更嚴厲的打擊。然而，使部份投資者扔持較樂觀的預期。Oanda Corp. 高級市場分析師Jeffrey Halley 表示，加密貨幣現價很可能己消化國內政府規管的負面消息。

加密貨幣相關股票火幣科技(1611.HK)及美圖公司(1357.HK)今日收市價比上星期五分別下挫約20% 及5%。火幣代幣 (HT) 於上週日錄得單日跌幅超過10%，其後走勢持平。

受馬斯克和狗狗幣影響　養柴犬成風引動保人士擔憂 【下一頁

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅睿

中國 經濟 比特幣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】譚仔國際2217招股第二日孖展認購約16億元 相當於超額認購10.5倍
【新股IPO】譚仔國際2217招股第二日孖展認購約16億元 相當於超額認購10.5倍
【周末好去處】炮台山「東岸公園主題區」今開放　無欄杆防波堤末端可飽覽維港景色
【周末好去處】炮台山「東岸公園主題區」今開放　無欄杆防波堤末端可飽覽維港景色
火炭「星凱．堤岸」示範單位快面世　定價參考兩大因素
火炭「星凱．堤岸」示範單位快面世　定價參考兩大因素
40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活
40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活
【青姐話】好友以為有得執 點知又係得個桔
【青姐話】好友以為有得執 點知又係得個桔
【恒大危機】諾獎得主克魯明指 恒大危機非雷曼翻版 性質近似日本泡沫爆破前夕
【恒大危機】諾獎得主克魯明指 恒大危機非雷曼翻版 性質近似日本泡沫爆破前夕