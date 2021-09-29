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【澳洲疫情】悉尼所在州解封在即 唔打疫苗者或未受惠

環球社會熱點 09:05 2021/09/29

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澳洲現時新冠肺炎疫情持續，多個州分卻準備迎接解封。新南威爾士州日前公布解封路線圖，近日州長貝雷吉克利安警告，未接種疫苗人士解封後可能仍然面對眾多限制，例如不能參與社交活動等。

【澳洲疫情】新州公布解封路線圖 維州將放寬防疫 【下一頁】

貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）表示，即使到達解封最後階段，未接種疫苗民眾仍然可能不能夠進入商店﹑餐廳或娛樂場所。貝雷吉克利安指出，已有眾多行業表明不歡迎未抗疫苗人士，他們的生活將會非常困難。

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按照新州公布的解封路線圖，分3階段恢復正常生活，首階段預料於10月11日開始，屆時16歲以上人士疫苗接種率可達70%。屆時已完成疫苗接種人士可進入餐廳、酒吧、健身室及理髮店，聚會不得超過20人。

首階段實施兩周後，即約10月25日，疫苗接種率可增加至8成，疫情限制可進一步放寬。第3階段將在12月1日開始實施，當局料屆時有9成16歲以上人士完成疫苗接種。

澳洲預計聖誕重開邊境 民眾可自由出境旅遊 【下一頁】

不過，解封計劃亦有遭受質疑，批評做法懲罰仍未有機會接種疫苗的高危族群，亦未為考慮接種人士提供實質誘因打疫苗。衛生部長亨特（Greg Hunt）對新州的路線圖表示歡迎，促請民眾盡快接種。

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責任編輯：吳漢培

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