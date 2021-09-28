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【大孖沙增持】新鴻基地產郭老太鄺肖卿6348萬元增持　李嘉誠父子7805.32萬元再買長實

股市 17:55 2021/09/28

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【大孖沙增持】新鴻基地產郭老太鄺肖卿6348萬元增持　李嘉誠父子7805.32萬元再買長實

近期地產股走勢喘定，新鴻基地產 （00016） 大股東郭氏家族郭得勝遺孀鄺肖卿（郭老太）繼續密密增持新地，昨日（27日）斥資6347.96萬元，增持67萬股，每股平均價94.7457元，持股佔比由27.03%增至27.05%。

此外，本地富商李嘉誠父子再度出手增持長江實業 （01113） ，李嘉誠基會由上周二至昨日共增持181萬股，涉約約7805.32萬元，每股平均價由42.509至43.9861元不等。

李嘉誠基會在9月21日（上周二）、9月23日（上周四）、9月24日（上周五）及9月27日（周一）分別增持33萬、49.25萬、60.9萬及38萬股，每股平均價分別為42.509、43.4593、42.9861及43.271元。完成後，李嘉誠及李澤鉅持權益分別增至46.15%及46.22%。

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編輯：李哲毅

港股 傳統經濟股 新地 鄺肖卿 長實 李嘉誠 李澤鉅

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財經台今日精選（2021年9月28日）

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