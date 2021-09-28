【中國經濟】易綱：中國經濟增速仍有望維持在5%至6%　目前無需實施資產購買操作

▲ 易綱：中國經濟增速仍有望維持在5%至6% 目前無需實施資產購買操作

中國人民銀行行長易綱表示，當前全球主要發達經濟體的利率長期趨於下降，一些經濟體的政策利率已接近於零利率甚至負利率。中國的經濟潛在增速仍有望維持在5%至6%的區間，有條件實施正常貨幣政策，收益率曲線也可保持正常的、向上傾斜的形態。中國將盡可能延長實施正常貨幣政策的時間，目前不需要實施資產購買操作。

易綱在《金融研究》2021年第9期刊發文章中表示，中國的利率市場化改革取得顯著成效，已經形成比較完整的市場化利率體系，收益率曲線也趨於成熟，為發揮好利率對宏觀經濟運行的重要調節功能創造了有利條件。

他又指，利率市場化既要「放得開」，也要「形得成」，當前深化利率市場化改革的一個重要矛盾，在於市場化利率在「形得成」和傳導方面存在障礙，原因包括監管套利、金融市場不成熟等造成的市場分割，以及融資平台預算軟約束、存款無序競爭等財政金融體制問題。下一階段要，繼續加強監管、優化營商環境、硬化預算約束、化解金融風險，為進一步深化利率市場化改革提供更有利條件。

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記者：梁安琪