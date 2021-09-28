【阿里巴巴 9988】 阿里騰訊正式破冰 阿里巴巴旗下App接入微信支付 股價曾彈近8%

內媒引述消息指，阿里巴巴（09988）旗下餓了麼、優酷、大麥、考拉海購、書旗等多個應用程式（App）已陸續接入騰訊控股（00700）旗下微信支付。兩大科網巨頭正式破冰，阿里股價一度升近8%，高見153元，收報150.9元，升6.3%，成交額64億元。

【大行點睇】 美銀證券引述李寧分銷商指 第三季銷售增長放緩【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

此外，淘特、閒魚、盒馬等App也已申請接入微信支付。阿里已回應上述消息屬實，更指未來會繼續與其他平台一起面向未來，共同前進。作為內地兩大巨頭，阿里與騰訊為相互競爭的陣營，業務相似但大多互不相通，各自建立自己的護城河，如兩大支付平台，騰訊旗下的「微信支付」和阿里巴巴的「支付寶」，不能在對方的生態圈中付款。

是次達成破天荒合作，主要是回應內地的監管要求，早前工信部要求，平台不得藉由相互屏蔽網址連結的方式競爭，並要求各網路平台網站或App互相開放，否則將依「反壟斷法」處置。

同場加映﹕【青姐話】好友以為有得執 點知又係得個桔

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧