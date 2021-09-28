  • 30°C
香港時間 : 2021928日 (二) 18:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【阿里巴巴 9988】 阿里騰訊正式破冰 阿里巴巴旗下App接入微信支付 股價曾彈近8%

股樓投資 17:47 2021/09/28

分享：

內媒引述消息指，阿里巴巴（09988）旗下餓了麼、優酷、大麥、考拉海購、書旗等多個應用程式（App）已陸續接入騰訊控股（00700）旗下微信支付。兩大科網巨頭正式破冰，阿里股價一度升近8%，高見153元，收報150.9元，升6.3%，成交額64億元。

【大行點睇】 美銀證券引述李寧分銷商指 第三季銷售增長放緩【見下頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

此外，淘特、閒魚、盒馬等App也已申請接入微信支付。阿里已回應上述消息屬實，更指未來會繼續與其他平台一起面向未來，共同前進。作為內地兩大巨頭，阿里與騰訊為相互競爭的陣營，業務相似但大多互不相通，各自建立自己的護城河，如兩大支付平台，騰訊旗下的「微信支付」和阿里巴巴的「支付寶」，不能在對方的生態圈中付款。

是次達成破天荒合作，主要是回應內地的監管要求，早前工信部要求，平台不得藉由相互屏蔽網址連結的方式競爭，並要求各網路平台網站或App互相開放，否則將依「反壟斷法」處置。

同場加映﹕【青姐話】好友以為有得執 點知又係得個桔

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

經濟 阿里巴巴－SW（09988） 微信支付 反壟斷 優酷 支付寶 騰訊控股（00700）

上一篇文章

加密貨幣彈完散 Bitcoin跌破4.2萬美元

下一篇文章

【政府工略】環保署請指揮及控制中心助理 月薪1.8萬 入職條件一覽
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒大危機】諾獎得主克魯明指 恒大危機非雷曼翻版 性質近似日本泡沫爆破前夕
【恒大危機】諾獎得主克魯明指 恒大危機非雷曼翻版 性質近似日本泡沫爆破前夕
火炭「星凱．堤岸」示範單位快面世　定價參考兩大因素
火炭「星凱．堤岸」示範單位快面世　定價參考兩大因素
【周末好去處】炮台山「東岸公園主題區」今開放　無欄杆防波堤末端可飽覽維港景色
【周末好去處】炮台山「東岸公園主題區」今開放　無欄杆防波堤末端可飽覽維港景色
【新股IPO】譚仔國際2217招股第二日孖展認購約16億元 相當於超額認購10.5倍
【新股IPO】譚仔國際2217招股第二日孖展認購約16億元 相當於超額認購10.5倍
40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活
40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活
【青姐話】好友以為有得執 點知又係得個桔
【青姐話】好友以為有得執 點知又係得個桔