【網絡安全】企業網絡保安準備指數微升2.7　中小企網絡保安意識增

▲ 生產力促進局公布「HKT香港企業網絡保安準備指數2021」，各項指數反映企業對網絡安全方面的投入資源大增。（廖淑瑩攝）

網絡安全一直是企業關注的議題，愈來愈多港企投放大量資源在網絡保安方面。生產力促進局公布「HKT香港企業網絡保安準備指數2021」，顯示今年綜合指數為49.6點。其中，中小企在指數中上升4.9至47.6點，反映他們在較注重網絡保安問題。

是次調查在8月透過電話訪問了380間企業，其中306間為中小企、74間為大型企業。今年整體企業網絡保安準備指數為49.6（最高100），較去年同期調查微升2.7點。當中，中小企的準備指數由42.7上升4.9至47.6，反映本港中小企在日漸數碼化的營商環境下較注重網絡保安問題。

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四大評分範疇 金融服務業準備指數最高

指數由「保安政策風險評估」、「技術控制」、「流程控制」及「建立員工意識」四個範疇組成。除了「保安政策風險評估」一項總得0.6點的跌幅至45.5點外，其餘三項指數均錄得升幅。當中「技術控制」的表現最好，報66.7點；其分項指數「網絡威脅檢測」更攀升25.2點至65.7點點；「流程控制」中的分項指數「第三方風險管理」也有明顯改善，上升14.6點至38.6點。

按行業分類，金融服務業（62.9點）繼續在綜合網絡保安準備指數中得分最高，達「具管理能力」級別，其他行業的得分（由42點至52.3點），雖有按年上升，但得分範劃仍在「具基本指施」級別內，其中以專業服務行樂的升幅最多。



釣魚電郵肆虐 企業宜定期進行網絡安全事故演習

至於在過去12個月企業面對的五大網絡攻擊，分別為釣魚電郵（82%）、勒索軟件（42%）、假冒高層騙案（29%）、阻斷服務攻擊（DDos）（28%），以及其他惡意程式包括殭屍網絡（21%）。生產力局數碼轉型部總經理陳仲文表示，企業需要加強非技術性的網絡保安措施，並提高員工網絡保安意識。企業應定期為員工提供培訓，認識最新的網絡安全事故趨勢。另外，釣魚網站肆虐，企業務必要提醒員工妥善管理電郵，尤其應該即時刪除可疑電郵，還要教導員工如何分辨勒索電郵的真為。除了提供培訓，企業亦應定期進行網絡安全事故演習，測試員工是否充分準備應對常見的網絡攻擊，藉以提升員工辨別和舉報可疑電郵的意識。

記者：廖淑瑩