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【疫市商機】港企Zeek藉「快電商」趨勢拓服務　擬今年內進軍台灣

科技 17:43 2021/09/28

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Zeek聯合創辦人兼行政總裁趙家祺（中）指出，公司計畫第四季擴大覆蓋服務範圍，包括進入台灣市場。

新冠疫情爆發後，宅經濟極速成長，衝動消費及追求即時配送需求急升，電子商務也漸進入第三代的「快電商（Quick Commerce）時代」。本地創新智慧物流平台Zeek也看準機會，推出不同的智能物流解決方案，協助企業轉型，提供快電商服務。

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Zeek聯合創辦人兼行政總裁趙家祺透露，Zeek目前已配送超過700萬張訂單，受惠疫情及宅經濟興起，該企去年收入逾2,800萬美元（約2.18億港元），今年增長目標不少於100%。品牌亦已進駐東南亞多個市場，包括馬來西亞、泰國等。

趙家祺舉例指，Zeek年初起與泰國最大綜合性餐飲企業Minor Group於芭堤雅試點，預計今年內覆蓋全泰國71府，遍及1,500店及5,000配送員。馬來西亞方面，則已與當地必勝客 （Pizza Hut）簽訂商務協議並於吉隆坡試點落地，並預計在第四季擴大覆蓋服務範圍。

同時，Zeek也宣布早前完成募資700萬美元（約5,448萬港元），累計獲得超過2,500萬美元（約1.9億港元）融資。新資金將主要用於產品優化及拓展海外市場業務，並協助企業加快步伐進入快電商時代。

Zeek聯合創辦人兼策略總監范俊彥指出，過往消費者對於物流要求不高，甚至願意等3至4日。但現時消費者總講求「快」，配送時間已經變成先決條件，因此該企也針對「快電商」趨勢，為客戶推出「Zeek斑馬快送」、「Zeek斑馬到家」及「Zeek斑馬即送」提供即日或即時配送服務。而目前HKTV Express、實惠等香港商家，均正使用「Zeek斑馬即送」服務。

趙家祺補充指，該企也推出線上開店平台ZeekSolutions，為客戶提供軟件即服務（SaaS）解決方案。據資料顯示，ZeekSolutions客戶數量較去年同期升幅5倍，現時共有逾100個商家使用。

至於未來發展，趙家祺指出，公司計畫第四季擴大覆蓋服務範圍，包括進入台灣市場。同時該企也正籌劃於半年內進行新一輪融資，冀加強力度拓展更多東南亞市場。

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記者：曾曉汶

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