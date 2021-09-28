  • 31°C
香港時間 : 2021928日 (二) 17:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【快手1024】快手：近日進行組織架構調整　電商、遊戲等4大事業部基本成型

股市 17:40 2021/09/28

分享：

內媒報道，快手 （01924） 近期進行了組織架構調整，將加強事業部閉環以提升效率，當中涉及電商等業務部門。快手周二（28日）宣布，為了更好地支持業務，進一步提升效率，公司已於近期啟動了以加強事業部環為方向的新項目組織架構調整。

報道引述內部郵件顯示，主站產品運營、電商、商業化等多個核心業務，經過此輪架構調整，基本實現業務閉環，包括研發、數據分析、PMO（專案管理辦公室）業務等，都將加強業務閉環的方向，對應拆分至各業務事業部，為進一步提升業務組織運作的高效性和流暢性提供組織支撐。

據悉，此輪組織架構調整中正式成立了主站產運綫、對主站產品部、運營部、用戶增長部、遊戲生態、搜索等業務進行收攏。此外，電商事業部、商業化事業部、國際化事業部、遊戲事業部等四大事業部，至此也基本成型。此輪調整，有可能快手將實現從職能型架構向事業部制結構轉型。

相關文章：【快手1024】瑞信首次覆蓋快手予目標價135元、評級跑贏大市　快手股價收跌2.4%

【TikTok拆骨】微軟CEO：收購TikTok失敗是我從商以來最怪的事

更多【新經濟股】文章

港股 快手—W（01024）

上一篇文章

【中國經濟】易綱：中國經濟增速仍有望維持在5%至6%　目前無需實施資產購買操作

下一篇文章

【電子消費券】華置旗下The ONE皇室堡等六大商場推逾千萬現金券　使用消費券有額外獎賞
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒大3333】「大劉」劉鑾雄夫婦大手減持近4.4億股恒大　料套現9.87億元
【恒大3333】「大劉」劉鑾雄夫婦大手減持近4.4億股恒大　料套現9.87億元
【阿里巴巴9988】阿里外資大戶搬千億大貨到港　恐又伺機減持
【阿里巴巴9988】阿里外資大戶搬千億大貨到港　恐又伺機減持
【高息股攻略】中行8.7厘息挑戰紀錄　股價跌唔落？
【高息股攻略】中行8.7厘息挑戰紀錄　股價跌唔落？
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴滙豐ADR急升　夜期收市升113點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴滙豐ADR急升　夜期收市升113點（不斷更新）
【恒大3333】恒大美元債本周三再迎「死綫」　一文看清恒大債券利息到期日
【恒大3333】恒大美元債本周三再迎「死綫」　一文看清恒大債券利息到期日
【開市9點半】恒大周三再有債息到期繳付　恒地李家傑斥4億元入股一隻內房股
【開市9點半】恒大周三再有債息到期繳付　恒地李家傑斥4億元入股一隻內房股