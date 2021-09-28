【快手1024】快手：近日進行組織架構調整　電商、遊戲等4大事業部基本成型

內媒報道，快手 （01924） 近期進行了組織架構調整，將加強事業部閉環以提升效率，當中涉及電商等業務部門。快手周二（28日）宣布，為了更好地支持業務，進一步提升效率，公司已於近期啟動了以加強事業部環為方向的新項目組織架構調整。

報道引述內部郵件顯示，主站產品運營、電商、商業化等多個核心業務，經過此輪架構調整，基本實現業務閉環，包括研發、數據分析、PMO（專案管理辦公室）業務等，都將加強業務閉環的方向，對應拆分至各業務事業部，為進一步提升業務組織運作的高效性和流暢性提供組織支撐。

據悉，此輪組織架構調整中正式成立了主站產運綫、對主站產品部、運營部、用戶增長部、遊戲生態、搜索等業務進行收攏。此外，電商事業部、商業化事業部、國際化事業部、遊戲事業部等四大事業部，至此也基本成型。此輪調整，有可能快手將實現從職能型架構向事業部制結構轉型。

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