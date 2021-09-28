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兩成德州邊境難民染病 美國政府承認無做檢測

環球社會熱點 17:39 2021/09/28

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過萬名海地難民湧入德州邊境小鎮德爾里奧。美國政府上周清除德爾里奧橋底難民營，並遣返大量難民。美國國土安全部長馬約卡斯早前承認，未有為難民進行病毒檢測。他周一（27日）更表示，有兩成美墨邊境難民感染疾病，令人憂慮邊境成為防疫缺口。

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美國驅逐德州邊境海地難民 邊防人員騎馬執鞭捱轟 【下一頁】

馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）上周五（24日）承認，近1.5萬名在德爾里奧橋底難民營的非法移民，政府都未有為他們進行新冠病毒檢測。

馬約卡斯周一（27日）於移民法及政策會議上表示，近日抵達德州邊境的難民染病率（rate of illness）為20%，但未有説明上述染病率是專指新冠肺炎，抑或其他疾病。

他在會議期間表示，但當每日有7,000甚至7,500人到達德州邊境時，人們如感染新冠肺炎需要隔離，邊境制度難以滿足上述要求。他又表示未曾預計過，Delta變種（印度）個案於近月急升。

美國加派人手赴德州 處理邊境非法移民氾濫 【下一頁】

白宮新聞發言人普薩基（Jen Psaki），早前為政府沒有替難民進行檢測辯護，強調這些難民不會在當地長時間逗留。

另外，美媒周一有報道指，尚有數千名海地難民正穿越中美洲前往美墨邊境，恐會再觸發新一場邊境危機。

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責任編輯：鄭錦玲

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