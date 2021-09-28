【航空復甦】新加坡航空恢復香港直航三藩市　增加飛往新加坡航班

下一篇文章
【消費優惠】第二輪電子消費券即將到手 搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
新加坡航空宣布，將於2021年11月2日起恢復每周三班往來香港及三藩市不停站航班服務。新航亦將由2021年11月1日起，增加每日往來香港及新加坡班次至每周14班航班。連同恢復班次，每周將有17班機由香港出發前往新加坡及三藩市。
新加坡航空公司總經理楊志耀表示:「香港是區內主要的金融及物流中心之一。新航很高興能夠加強香港的航班服務。這既顯出新航捉緊市場機遇的能力，而新增加的新加坡及三藩市班次，亦讓我們的旅客可更便捷無縫的轉機前往歐洲及美洲目的地。」
恢復每週三班往來香港及三藩市航班服務
由11月2日起，新航恢復不停站往來香港及三藩市服務。每逢星期二、四、六採用波音777-300ER客機由香港不停站飛往三藩市。客機配置264座位，包括4個頭等客位、48個商務客位、28個優選經濟客位及184個經濟客位。
新航往來香港及三藩市航班時間表
|航點
|航班編號
|每週班次
|起飛時間
|到達時間
|飛機型號
|香港 – 三藩市
|SQ008
|星期二、四、六
|13:40
|10:40
|波音 777-300ER
|三藩市 – 香港
|SQ007
|星期二、四、六
|13:00
|13:00
19:10 +1
|波音 777-300ER
*以上均為當地時間。航班時間或會更改及有待監管部門批准。
增加每日往來香港及新加坡航班服務
新航將於2021年11月1日起增加往來香港及新加坡航班至每週14班，新增的航班在本港時間黃昏出發，使用空中巴士A350-900客機。客機配置253座位，包括42個商務客位、24個優選經濟客位及187個經濟客位。
新航往來香港及新加坡航班時間表
|航點
|航班編號
|每週班次
|起飛時間
|到達時間
|飛機型號
|香港 – 新加坡
|SQ883
|星期一、三、 五、日
|14:10
|18:10
|波音 777-300ER
|SQ895
|每天
|18:50
|22:50
|空中巴士 A350-900
|SQ007
|星期三、 五、日
|20:40
|00:40 +1
|波音 777-300ER
|新加坡 – 香港
|SQ008
|星期二、 四、六
|08:25
|12:25
|波音 777-300ER
|SQ882
|星期一、三、 五、日
|08:25
|12:25
|波音 777-300ER
|SQ894
|每天
|13:05
|17:05
|空中巴士 A350-900
*以上均為當地時間。航班時間或會出更改及有待監管部門批准。
免費提供防疫套裝
新航集團表示，已加強防疫措施確保機艙清潔，以保障客人和乘客的安全；其中包括加強機艙全面消毒及為每位乘客免費提供防疫套裝，同時更推出連串數碼技術提升無接觸旅程。機艙配備了高效微粒空氣（HEPA）過濾器，可過濾99.9%以上經空氣傳播的病毒和細菌顆粒。機艙內的空氣亦會每兩三分鐘便完全更新。除用餐外，旅客及機組人員均需在飛行全程帶上口罩。
責任編輯：李智美