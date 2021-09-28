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【航空復甦】新加坡航空恢復香港直航三藩市　增加飛往新加坡航班

商業 17:45 2021/09/28

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新加坡航空宣布，將於2021年11月2日起恢復每周三班往來香港及三藩市不停站航班服務。新航亦將由2021年11月1日起，增加每日往來香港及新加坡班次至每周14班航班。（新航提供圖片）

新加坡航空宣布，將於2021年11月2日起恢復每周三班往來香港及三藩市不停站航班服務。新航亦將由2021年11月1日起，增加每日往來香港及新加坡班次至每周14班航班。連同恢復班次，每周將有17班機由香港出發前往新加坡及三藩市。

新加坡航空公司總經理楊志耀表示:「香港是區內主要的金融及物流中心之一。新航很高興能夠加強香港的航班服務。這既顯出新航捉緊市場機遇的能力，而新增加的新加坡及三藩市班次，亦讓我們的旅客可更便捷無縫的轉機前往歐洲及美洲目的地。」

恢復每週三班往來香港及三藩市航班服務

由11月2日起，新航恢復不停站往來香港及三藩市服務。每逢星期二、四、六採用波音777-300ER客機由香港不停站飛往三藩市。客機配置264座位，包括4個頭等客位、48個商務客位、28個優選經濟客位及184個經濟客位。

新航往來香港及三藩市航班時間表

航點 航班編號 每週班次 起飛時間 到達時間 飛機型號
香港 – 三藩市 SQ008 星期二、四、六 13:40 10:40 波音 777-300ER
三藩市 – 香港 SQ007 星期二、四、六 13:00 13:00
19:10 +1		 波音 777-300ER

*以上均為當地時間。航班時間或會更改及有待監管部門批准。

增加每日往來香港及新加坡航班服務

新航將於2021年11月1日起增加往來香港及新加坡航班至每週14班，新增的航班在本港時間黃昏出發，使用空中巴士A350-900客機。客機配置253座位，包括42個商務客位、24個優選經濟客位及187個經濟客位。

新航往來香港及新加坡航班時間表

航點 航班編號 每週班次 起飛時間 到達時間 飛機型號
香港 – 新加坡 SQ883 星期一、三、 五、日 14:10 18:10 波音 777-300ER
  SQ895 每天 18:50 22:50 空中巴士 A350-900
  SQ007 星期三、 五、日 20:40 00:40 +1 波音 777-300ER
新加坡 – 香港 SQ008 星期二、 四、六 08:25 12:25 波音 777-300ER
  SQ882 星期一、三、 五、日 08:25 12:25 波音 777-300ER
  SQ894 每天 13:05 17:05 空中巴士 A350-900

*以上均為當地時間。航班時間或會出更改及有待監管部門批准。

免費提供防疫套裝

新航集團表示，已加強防疫措施確保機艙清潔，以保障客人和乘客的安全；其中包括加強機艙全面消毒及為每位乘客免費提供防疫套裝，同時更推出連串數碼技術提升無接觸旅程。機艙配備了高效微粒空氣（HEPA）過濾器，可過濾99.9%以上經空氣傳播的病毒和細菌顆粒。機艙內的空氣亦會每兩三分鐘便完全更新。除用餐外，旅客及機組人員均需在飛行全程帶上口罩。

責任編輯：李智美

三藩市 新加坡 香港 新加坡航空 經濟

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