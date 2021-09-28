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旅行社推輕鐵一天遊 乘坐輕鐵專列+參觀非一般乘客可到訪區域 包埋自助燒烤火鍋放題只係368蚊

理財智慧 17:22 2021/09/28

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疫情下港人未能到外地旅遊，對本地遊的需求也大增，旅行社也積極推出具本港特色的本地遊。最近永安旅遊推出輕鐵遊，重點行程包參觀輕鐵車廠，以及參觀非一般乘客可到訪的區域，也可以了解新界西獨有的輕鐵文化，全程有領隊隨團，每人收費為368元，大小同價，鐵路迷萬勿錯過。

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是次「輕鐵遊」為永安跟港鐵（00066）合辦的獨特專屬限定體驗團，於12月5日出發，已經成團。行程包括參觀非一般乘客可到訪的區域，了解新界西獨有的輕鐵文化。由專業鐵道員講解及帶領下參觀屯門輕鐵車廠、屯門碼頭站及輕鐵客務中心，認識輕鐵的日常運作，期間有車務運作示範，更可與輕鐵列車拍照及乘坐永安輕鐵專列行駛特別路線（往返輕鐵車廠站及屯門碼頭站），可以欣賞車外日常景致及新界西北標誌性景點，也能跟輕鐵列車打卡合照，當天更有標誌性紀念品可供現場購買。

【與毛孩宅度假】凱悅尚萃酒店推Snoopy主題房 即日起接受預訂 每晚最平$2398元起，詳見【下一頁


行程也包括「韓燒火鍋任食」，團員可於人氣燒肉店「校長燒肉」日韓料理享用90分鐘自助燒烤火鍋放題，是少有可同時享用火鍋及烤肉的自助午餐，包括壽司、熱盤及甜品。

【消費券優惠】港鐵商場配合次輪消費券發放 線上、線下優惠大放送，詳見【下一頁


享用午餐後，最後的節目是前往元朗公園參觀，景點有「打卡賞景一絕」外表如中國傳統寶塔建築的百鳥塔，於頂層觀景台可以飽覽整個元朗市的景色，還能遠眺天水圍、屏山、十八鄉一帶風景。

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記者：陳詠妍

文娛藝術 鐵路 電子消費券 屯門客運碼頭 好去處 港鐵 永安旅遊 港鐵 燒肉 火鍋

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