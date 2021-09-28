▲ 【恒大3333】阮國恒：港銀對高槓桿企業貸款風險可控 續研究有序退出企業支援措施 （資料圖片）

中國恒大 （03333） 的債務危機，引起中港以至國際市場關注。金管局副總裁阮國恒表示，港銀近年面對的信貸風險可以分3類，分別是疫情相關、高槓桿企業貸款，以及美國可能「收水」，促業界將加息因素納入信貸風險評估。

談及高槓桿企業貸款風險時，阮國恒特別提到，尤其是個別高槓桿的內地房地產開發商，他形容整個銀行體系計的貸款比例仍然低，整體情況依然可控。

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阮國恒出席論壇時指，在疫情初期原以為貸款質素會明顯惡化，但最終情況並未如預期般差，而特定分類貸款比率相信已經在0.9%見頂，截至今年6月底止比率已輕微回落至0.86%。

但他補充，香港經濟復甦並不平均，目前未可以斷言已經走出谷底，會繼續密切關注受疫情打擊最嚴重的相關行業貸款，包括：運輸、旅遊及酒店業等，但由於相關貸款只佔系統約3%，在貸款質素上的影響並不明顯，籲業界對相關行業的貸款採取更包容態度。

金管局早前再延長「預先批核還息不還本」計劃6個月。阮國恒指，在3次延長當中，留意到每次的採用率都會有所下降，最新的採用率已降至2.7%，主要涉及受疫情打擊的行業。

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他續指，由於計劃已經3度延長，未來會與業界並參考其他海外地區的退出機制，研究如何以「軟著陸」形式退場，直言一次性退出並不合理，正研究由延長100%貸款本金還款期，至部分貸款本金還款期延長。

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