【恒大危機】料市場難完成恒大重組 瑞銀暗指需等政府出手？

瑞銀發表研究報告，指單靠市場力量難以解決中國恒大 （03333） 的債務問題。該行指，公司的負債規模及複雜性，兩者都相當嚴重，近年中國恒大亦與不同開發商就項目合作或資產處理作出談判，但土地儲備不吸引，負債狀況複雜，難以取得進展，考慮到當前政策宏觀環境及資產負債，估計不太可能單靠市場力量推動的債務重組而解決問題。

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瑞銀估計，目前恒大仍在進行資產處理，政府並沒有顯著干預，預期恒大未來需要大約6至12個月、由市場推動的重組期，一旦未能重組成功，則需要2至3年的時間完成。該行又指，恒大項目公司與集團分離的方式，受制與項目公司與集團之間的債務、質押及擔保等安排，實現機會有限。

雖然恒大問題未必能在短期內解決，但瑞銀預計政府能穩定樓市，近期低綫城市市場不振，主要由於政策收緊及人口外流，與恒大危機影響不大，不過，未來或有更多開發商面對債務風險。

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