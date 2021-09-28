▲ 【電子消費券】華置旗下The ONE皇室堡等六大商場推逾千萬現金券 使用消費券有額外獎賞

華置集團 （00127） 旗下The ONE、皇室堡、新港中心、銅鑼灣地帶、東角LAFORET 及灣仔電腦城六大商場為配合第二期消費券，除繼續送出總值超過1,000萬元的現金券，更加推多款精選禮券及商品以低至10元供搶購。凡使用政府消費券計劃指定的支付平台，在The ONE、皇室堡及新港中心場內消費及於「The ONE‧皇室堡‧新港中心eSHOP」網上商店消費，獎賞更豐富。

華置商場最新消費券優惠

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於10月1日下午3時起，「The ONE‧皇室堡‧新港中心 eSHOP」網上商店將有新一批總值逾360萬元的商戶現金券陸

續上架，當中包括過往迅速售罄的i.t、玩具“反”斗城、八月花、牛角及Outback Steakhouse等，再度以七折發售，至於Levi's及G-SHOCK等精選禮券，更以三折發售。此外，網上商店將以10元的價格，發售電影禮券、護膚品、口罩及精品。

華置行政總裁陳凱韻表示，政府早前發放的第一期消費券有效刺激市道，商戶的生意明顯增加，提振經濟的作用比預期更加理想，希望各位市民未來繼續把握商場及商戶特別推出的優惠，積極參與消費，一起支持香港的經濟復甦。

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