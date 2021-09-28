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【魷魚遊戲】Netflix《魷魚游戲》熱爆全球　韓媒體股狂升、主角李政宰經紀公司股東5日飆近6成

股市 17:04 2021/09/28

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Netflix（美：NLFX） 熱門劇集「魷魚游戲」火爆全球，更登上Netflix世界排行榜冠軍，劇中出現「椪糖」討論度超高，更捲起各種椪糖圖案的二次創作。除了掀起線上熱潮，「魷魚游戲」影響力更蔓延至韓國股市，近日韓國媒體股的股價水漲船高。

《魷魚游戲》男主角李政宰經理人公司Artist Studio股東之一Bucket Studio過去5個交易日飆升57.91%；Showbox 重組前有份投資「魷魚游戲」製作公司 Siren Pictures，今次熱潮也帶動Showbox過去5個交易日大漲33%。

投資分析機構Smartkarma 分析師 Douglas Kim 指出，Bucket Studio 只是「魷魚游戲」的間接受益者，Showbox 與劇集的關係尚未確定，因為 Siren Pictures 現時由其首席執行官 Kim Ji-Yeon 100% 擁有。不過，由於全球對韓國娛樂內容的需求，韓國電影和電視製作股在未來 2-3 年內可能會跑贏大市。

「魷魚游戲」由李政宰，朴海秀，魏嘏雋主演，以及孔劉客串。劇中數百名玩家接受一個奇怪的邀請，要在6個兒童遊戲中相互競爭，獲勝者可以取得巨額獎金，但淘汰者則會被殺。

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編輯：李哲毅

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