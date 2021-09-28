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【南韓疫情】最快下月底起放寬防疫 首都圈疫情仍嚴重

環球社會熱點 17:22 2021/09/28

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南韓近期新冠肺炎疫情未有放緩跡象，連續多日錄得逾2,000宗新增確診個案。南韓官員表示，政府最快或從10月底開始分階段重開。南韓官員指，重開需考慮長者等群體疫苗接種率，或到11月初才能開展計劃。

大量阿斯利康疫苗過期報廢 南韓降低接種年齡 【下一頁】

南韓保健福祉部長權德喆周二（28日）表示，現行社交距離措施難以繼續長時間維持，最快或從10月底起分階段重開，讓民眾恢復正常生活。政府將與專家商討，制定日後防疫措施及分階段重開方案。

權德喆表示， 長者及其他成年人疫苗接種率有望在下月底分別達至9成及8成，但考慮到需時2周生產抗體，當局或需等到11月初才開始落實重開方案。權德喆指，由於Delta變種（即印度變種）傳播力強，當局需保護尚未接種疫苗人士，只能分階段讓民眾恢復正常生活。

被問及重開方案詳情時，權德喆透露，計劃允許完成2劑疫苗接種人士聚會。南韓亦可能效仿英國及德國疫苗通行證制度，放寬齊針人士及新冠康復者防疫措施。

南韓擬秋天開打新冠疫苗加強劑 研究指混針產更多抗體 【下一頁】

南韓周一（27日）新增2,289宗確診，其中首都圈病例佔73.9%，即1,678宗。當局指周末檢測數目較少，料周三（29日）確診規模會再飆升，受中秋假期及10月初連假因素影響，疫情或會進一步蔓延。

南韓近期疫情嚴重，自上周四（23日）起連續5日單日確診突破2,200宗，上周五（24日）更錄得新增3,273人確診，創當地疫情爆發以來最高紀錄。

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責任編輯：李俊儀

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