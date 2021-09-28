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【日圓定存】日圓定存息最高2厘 哈日族宜趁政治市低吸

Hot Talk 17:01 2021/09/28

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日本自民黨於明天進行選舉，市料在政局欠穩下日圓或較波動。

日本自民黨將於明天（9月29日）進行選舉，間接選出新首相。另外，日本又剛公布，本周四（30日）擬全面解除緊急狀態封城令，後疫情時代有助當地經濟朝向穩步復甦，難免令日圓滙價再成為滙市焦點。分析認為，目前以河野太郎的民望暫較高，若以大熱姿態勝出，憧憬新帥或順應全球主旋律漸採退市收水的步伐，有利日圓滙價擺脫弱勢，逐漸收復失地轉強，花旗的專家料年底日圓或重上108。

日圓定存息率比較，可按下圖了解

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業界指，哈日族宜趁眼下政冶市令日圓波動，先伺機抄底收集，再開立日圓定期存款，市面的高息王是花旗一個月定存享年息兩厘，博滙息雙賺。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖回應本報查詢指，市場等待本周的自民黨選舉，目前三位候選人中，包括河野太郎、岸田文雄和高市早苗，當中河野代表更多的是前首相菅義偉的政策延續，而不是安倍經濟學，這可能會打擊投資者對日本股市的熱情，並導致日圓買盤，畢竟市場視為避險所需。至於民望暫較高的岸田文雄，現時似乎比河野太郎更為受歡迎，他傾向更支持安倍經濟學，這或對日本股市有利，相反卻利淡日圓。

人幣定存高息10.8厘最後召集【下一頁

陳正犖預期，未來3個月內日圓兌美元報108，未來6個月至1年，以至長線目標價齊為112。

上商研究部主管林俊泓預期，河野太郎的勝算或較高，因其信念跟自民黨較相近，且對新能源政策較積極，料日圓由現時至年底介乎109至112，年底目標為112。

短期操作方面，華僑永亨經濟師李若凡料，未來兩周圓滙兌美元在108.8至111.8窄幅徘徊，兌港元約在0.0696至0.0715浮沉。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

日本 菅義偉 日圓 外幣定期存款 定期存款

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