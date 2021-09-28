【職場熱話】「八卦」同事犯眾憎 2位新同事受不了一同辭職 網民：可能她有無可取代的能力

同事之間的相處向來是一門高深的學問，近日有網民於網上討論區發文，指自己其中兩位新來的同事都因為受不了另一位同事而選擇辭職，而那位同事出名「八卦」，大家其實也不喜歡她，樓主因而好奇他公司會不會因此而解僱那一位同事。

樓主經歷：

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【職場熱話】返工返到心很累 想裸辭但家人極力反對 網民：健康最緊要 【下一頁】

此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人，指「不要以為上司不知道發生甚麼事，若那位「犯眾憎」可以留低，原因一定不是她會拍馬屁這麼簡單。」，「可能那位同事的能力無可取代。」，也有人，指「對很多上司來說，懂得拍馬屁的人比其他人的價值還要高。」。

另有網民，指「根本有很多公司會請一大堆「黃親國戚」，排斥外人，又有徧見認定新不如舊，使新人根本很難適應公司文化。」。

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責任編輯：關海儀