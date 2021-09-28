【新股IPO】兩新股暗盤均潛水　創勝集團跌最多兩成、一手帳面蝕1420元　東莞農商銀行跌5%

▲ 創勝集團（06628）及東莞農商銀行（09889）暗盤潛水。

兩新股周三（29日）掛牌，創勝集團 （06628） 及東莞農商銀行 （09889） 於暗盤均潛水。綜合三大暗盤交易場，創勝集團跌幅更大，在輝立暗盤中一度跌兩成，最低見12.8元，收盤報13.16元，跌17.8%，一手帳面蝕1420元。

而東莞農商銀行暗盤走勢同樣向下，在輝立暗盤中，收報7.5元，跌5.3%，一手虧損420元。

創勝集團暗盤情況（價格單位均為港元）：

券商 暗盤價 招股價 變化幅度 一手盈虧 最低價（變幅） 輝立 13.16 16 -17.8% -1420 12.8（-20%） 耀才 13.2 -17.5% -1400 12.92（-19.3%） 富途 13.18 -17.6% -1410 13（-18.8%）

東莞農商銀行暗盤情況（價格單位均為港元）：

券商 暗盤價 招股價 變化幅度 一手盈虧 最低價（變幅） 輝立 7.5 7.92 -5.3% -420 7.46（-5.8%） 耀才 7.6 -4% -320 7.5（-5.3%） 富途 7.54 -4.8% -380 6.6（-16.7%）

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