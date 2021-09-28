【新股IPO】兩新股暗盤均潛水　創勝集團跌最多兩成、一手帳面蝕1420元　東莞農商銀行跌5%

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【港鐵資助房屋？】金澤培：視乎港府政策考慮發展資助房屋 參投中環地王只顧「地底工程」
兩新股周三（29日）掛牌，創勝集團 （06628） 及東莞農商銀行 （09889） 於暗盤均潛水。綜合三大暗盤交易場，創勝集團跌幅更大，在輝立暗盤中一度跌兩成，最低見12.8元，收盤報13.16元，跌17.8%，一手帳面蝕1420元。
而東莞農商銀行暗盤走勢同樣向下，在輝立暗盤中，收報7.5元，跌5.3%，一手虧損420元。
創勝集團暗盤情況（價格單位均為港元）：
|券商
|暗盤價
|招股價
|變化幅度
|一手盈虧
|最低價（變幅）
|輝立
|13.16
|16
|-17.8%
|-1420
|12.8（-20%）
|耀才
|13.2
|-17.5%
|-1400
|12.92（-19.3%）
|富途
|13.18
|-17.6%
|-1410
|13（-18.8%）
東莞農商銀行暗盤情況（價格單位均為港元）：
|券商
|暗盤價
|招股價
|變化幅度
|一手盈虧
|最低價（變幅）
|輝立
|7.5
|7.92
|-5.3%
|-420
|7.46（-5.8%）
|耀才
|7.6
|-4%
|-320
|7.5（-5.3%）
|富途
|7.54
|-4.8%
|-380
|6.6（-16.7%）
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